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Эксперт предрек США гражданскую войну нового типа

Журналист Латышев: в США может начаться гражданская война нового типа

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Mel Evans/AP

Если в США и случится гражданская война, то она будет нового типа, без активных боевых действий. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев. По его словам, конфликт между Вашингтоном и Техасом носит скорее экономический характер.

Эксперт напомнил, что власти Соединенных Штатов уже приостановили экспорт сжиженного природного газа, нанеся тем самым серьезный удар по Техасу, где это сырье добывается.

«Есть и другие возможности давления, которые Вашингтон, как федеральный центр, может себе позволить с привлечением административного ресурса и финансовых средств», — отметил Латышев.

Конфликт между Вашингтоном и властями Техаса обострился из-за миграционного кризиса. Власти штата отказываются выполнять решение Верховного суда, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

В конце января генеральные прокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в защиту права Техаса самостоятельно контролировать свой участок границы с Мексикой.

Ранее бывший агент ФБР предупредила, что ситуация на южной границе США может стать кризисной.

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