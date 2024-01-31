Богданов сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на выборах президента

Основатель Российской партии свободы и справедливости (РПСС) Андрей Богданов сдал подписи в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Об этом сообщило РИА Новости.

31 января — заключительный день сдачи кандидатами подписей в ЦИК. Самовыдвиженцам нужно собрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку (при этом не более 7,5 тыс. на один субъект). Тем, кто участвует в выборах от политической партии, необходимо не менее 100 тыс. подписей (на один субъект не может приходиться более 2,5 тыс.).

Пока зарегистрированы четыре кандидата в президенты. В число кандидатов сначала попали бывший аграрий Николай Харитонов (от КПРФ), Леонид Слуцкий (от ЛДПР), вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков (от «Новых людей»).

29 января ЦИК зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты. Как заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, решение о регистрации Путина комиссия приняла единогласно.

На следующий день председатель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин ЦИК сдал подписи в свою поддержку для регистрации на президентских выборах. Сразу после этого Бабурин заявил, что выходит из предвыборной гонки, а также призвал поддержать на предстоящих выборах кандидата в президенты Владимира Путина.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.