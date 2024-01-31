Байдена призвали нанести удар по нефтяным заводам Ирана

Ведущий Fox News Шон Хэннити призвал президента США Джо Байдена нанести удар по иранским нефтеперерабатывающим заводам на фоне атак на американские военные базы на Ближнем Востоке. В эфире телеканала он призвал доказать главе государства, «что он настроен серьезно».

«Если Джо Байден хочет показать миру, что он настроен серьезно, возможно, он захочет уничтожить иранские нефтеперерабатывающие заводы. <…> Ударь их там, где болит», — сказал Хэннити.

Он также раскритиковал главу государства за политику Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Джо Байден закрыл глаза на почти 200 нападений на наших военных в Ираке и Сирии, которые привели к тому, что произошло в минувшие выходные [атака БПЛА на военную базу США]. Большую часть своего президентства он провел, подлизываясь к Ирану и помогая иранским муллам разбогатеть. Помните, ничего из этого не происходило при Дональде Трампе», — отметил журналист.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения. По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

До этого командующий силами йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мохамед аль-Атифи заявил о готовности к долгосрочной конфронтации с Соединенными Штатами.

Ранее экс-директор ЦРУ предрек последствия для Ирана в случае причастности к удару по базе США.