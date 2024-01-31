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Байдена призвали нанести удар по нефтяным заводам Ирана

Ведущий Fox News Хэннити призвал Байдена ударить по нефтяным заводам Ирана

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Kevin Lamarque/Reuters

Ведущий Fox News Шон Хэннити призвал президента США Джо Байдена нанести удар по иранским нефтеперерабатывающим заводам на фоне атак на американские военные базы на Ближнем Востоке. В эфире телеканала он призвал доказать главе государства, «что он настроен серьезно».

«Если Джо Байден хочет показать миру, что он настроен серьезно, возможно, он захочет уничтожить иранские нефтеперерабатывающие заводы. <…> Ударь их там, где болит», — сказал Хэннити.

Он также раскритиковал главу государства за политику Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Джо Байден закрыл глаза на почти 200 нападений на наших военных в Ираке и Сирии, которые привели к тому, что произошло в минувшие выходные [атака БПЛА на военную базу США]. Большую часть своего президентства он провел, подлизываясь к Ирану и помогая иранским муллам разбогатеть. Помните, ничего из этого не происходило при Дональде Трампе», — отметил журналист.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения. По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

До этого командующий силами йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мохамед аль-Атифи заявил о готовности к долгосрочной конфронтации с Соединенными Штатами.

Ранее экс-директор ЦРУ предрек последствия для Ирана в случае причастности к удару по базе США.

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