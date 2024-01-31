Захарова отреагировала на заявления об отставке Залужного

Ситуация вокруг возможной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) говорит о том, что украинская власть находится в агонии. Таким мнением с радио Sputnik поделилась официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова отметила, что ситуацию вокруг возможной отставки Залужного свидетельствует о «полном распаде государственности» Украины.

«Это окончательный распад государственности — как рычагов управления, так и всей системы управления. Ее в принципе нет, все держится только вокруг кормушки, над этой кучей, куда поставляют очередные подачки. Это все, что осталось от украинской бюрократии», — сказала она.

Дипломат напомнила, что ранее президент Украины Владимир Зеленский уже избавился от своей команды, которая пришла к власти вместе с ним.

«Они самоуничтожают друг друга. В этом деле они пойдут до конца», - прогнозирует Захарова.

До этого американская газета The New York Times сообщала, что украинские власти отменили решение об увольнении Валерия Залужного, после того как информация об отставке была обнародована без их согласия.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.