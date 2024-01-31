Стало известно о вражеских попытках расшатать ситуацию на Дальнем Востоке

В регионах Дальнего Востока, несмотря на сравнительную безопасность, все чаще пытаются расшатать ситуацию. Об этом заявил в ходе заседания итоговой коллегии прокуратуры Приморья замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин, пишет RT.

По его словам, за 2023 год в Дальневосточном округе зафиксировали 30 случаев дискредитации Вооруженных сил России. Также, по его словам, были вскрыты случаи госизмены, шпионажа и диверсии. В основном действия совершали в интересах Украины, отметил замгенпрокурора.

Демешин обратил внимание, что на подобных преступлениях попадались в том числе и россияне. Они выполняли заказы иностранных спецслужб за денежное вознаграждение. Однако он заключил, что правоохранительные органы смогли пресечь все подобные попытки.

Однако нередко обвинения некоторых граждан в госизмене или шпионаже могут оказаться ложными, но после разбирательства репутация невиновных все равно страдает. Поэтому юрист, правозащитник, президент благотворительного фонда «Пашаев-фонд» Эльман Пашаев заявил, что в России необходимо ужесточить наказание за доносы, нарушителям должны грозить многомиллионные штрафы и реальные сроки.

Ранее СК огласил число уголовных дел о дискредитации ВС России за два года.