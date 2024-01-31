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Польша попросила Германию креативно возместить потери Второй мировой войны

Глава польского МИД Сикорский призвал ФРГ задуматься о возмещении военных потерь

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Глава польского МИД Радослав Сикорский призвал германские власти креативно подумать о компенсации Варшаве потерь во Второй мировой войне. С таким заявлением министр выступил на совместном брифинге с немецкой коллегой Анналеной Бербок, передает ТАСС.

«Я также буду просить <…> немецкое правительство креативно поразмышлять о том, какую форму компенсации этих потерь можно найти», — отметил глава внешнеполитического ведомства Польши.

Осенью 2022 года в Варшаве завершили работу над докладом о потерях, понесенных Польшей в результате немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Польские власти пришли к выводу, что стране был нанесен ущерб в 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн). Германия опровергает необходимость компенсаций, ссылаясь на официальный отказ от них, который коммунистическое правительство Польской Народной Республики сделало в 1953 году.

До этого в Польше напомнили ФРГ о репарациях на фоне увеличения расходов на оборону.

Ранее замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что парламентская группа обсудит проект постановления сейма премьер-министру Матеушу Моравецкому с требованием компенсаций от Германии и принятия мер «по оценке потерь в результате советской агрессии».

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