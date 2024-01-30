Пентагон отказался уточнить, получил ли Вашингтон от Киева новости о Залужном

Министерство обороны США отказалось уточнить, получал ли Вашингтон какие-либо сведения от Киева о дальнейшей судьбе главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

«По вашему последнему вопросу: я не фиксирую никаких изменений», — уточнил пресс-секретарь военного ведомства.

Он добавил, отвечая на просьбу прокомментировать информацию об отставке Залужного, что обсуждать «свои внутренние дела» должна Украина.

Накануне Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в отставку главнокомандующего ВСУ. По данным издания, он дал понять Залужному, что тот будет уволен независимо от его согласия или отказа перейти на новую должность.

30 декабря в офисе президента Украины высказались по вопросу отставки главнокомандующего ВСУ.

Ранее на Украине рассказали об отказе Залужного писать рапорт об отставке.