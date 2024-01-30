Канцлер Австрии прокомментировал встречу с Путиным в 2022 году

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал журналисту газеты Presse о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году.

Нехаммер сообщил, что не жалеет о решении посетить Москву для встречи с российским президентом и обсуждения ситуации на Украине. Он отметил, что в тот момент был шанс на прекращение огня. Также канцлер подчеркнул, что поездка была согласована с руководством Евросоюза и Украины.

«Тогда я воспользовался возможностью рассказать российскому президенту об ужасах войны», — сказал Нехаммер.

12 декабря 2022 года Нехаммер выразил готовность к дальнейшим контактам с Путиным ради мира на Украине. Также он заявлял, что Москва и Киев должны вернуться к переговорам о прекращении боевых действий, даже если на данный момент такой сценарий «кажется безнадежным».

Ранее Австрия объявила четырех дипломатов из РФ персонами нон грата, обвинив их в несовместимых с дипломатическим статусом действиях.