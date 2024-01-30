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В офисе Зеленского заявили о создании группы поддержки Украины в НАТО

Ермак заявил, что отставные политики будут продвигать Украину в НАТО

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отставные политики будут продвигать Украину в НАТО, передает РИА Новости.

«Эта новая группа, только что у нас закончилась первая Zoom-встреча с участниками этой группы, ее целью в первую очередь является работа со странами-участниками НАТО, работа с экспертным окружением, политическим окружением, чтобы построить атмосферу, которая бы помогла нашему продвижению на этом пути», — заявил Ермак на пресс-конференции.

Он раскрыл состав группы поддержки Украины — в нее вошли экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, бывший президент Польши Александр Квасьневский, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, бывший премьер Финляндии Санна Марин, экс-госсекретарь США Хилари Клинтон, а также другие отставные политики.

До этого немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Соединенные Штаты попытаются обострить конфликт на Украине всеми доступными способами из-за неудач украинских Вооруженных сил на фронте.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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