Лавров назвал абсурдными заявления об угрозе Прибалтике, Швеции и Финляндии после СВО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления западных политиков о том, что РФ может начать новую спецоперацию в Латвии, Литве, Эстонии, а также в Швеции и Финляндии. Его слова приводит РИА Новости.

«Менталитет такой: все, что связано с Украиной, необходимо использовать для нанесения, как они говорят, «стратегического поражения» России...» — сказал дипломат.

Лавров напомнил, что именно президент США Джо Байден заявил, что, если Россия одержит победу над Украиной, то «следующими» будут страны Прибалтики, Швеция, Финляндия.

По мнению главы МИД РФ, «абсурдность» таких заявлений понятна всем, кто хоть немного разбирается в истории и понимает те цели, которые российское руководство объявило в отношении специальной военной операции на Украине.

Лавров подчеркнул, что российские войска на Украине устраняют «историческую несправедливость» и попытки переписать историю, превратив нынешние территории, на которых веками жили русские и другие народы России, в плацдарм, который НАТО во главе с Соединенными Штатами стала бы использовать для нанесения угроз безопасности российского государства.

Ранее в МИД РФ заявили о негативных последствиях членства Швеции в НАТО.