На Украине рассказали, к каким последствиям могла бы привести отставка Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский мог создать крайне нестабильную ситуацию при попытке уволить главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Такое мнение выразил политолог Михаил Гончар в интервью Radio NV.

«Если бы вчерашний замысел удался, то правительство своими руками сделало бы из Залужного реального политического конкурента, тяжеловеса. Я думаю, что вчера вечером они немного отступили от пропасти», — сказал Гончар.

29 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в Раде объявили об отставке с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет высказал точку зрения, что глава Украины Владимир Зеленский может пойти на физическую ликвидацию главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку воспринимает его как политического оппонента.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук пояснил, что может изменить отставка Залужного с поста главкома ВСУ.

Ранее на Украине рассказали, для чего нужны сообщения об отставке Залужного.