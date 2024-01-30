ЦИК раскрыл данные о доходах Даванкова, Слуцкого и Харитонова

Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах кандидатов в президенты РФ Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Владислава Даванкова («Новые люди»). Информация появилась на сайте ЦИК.

Согласно документам, за период с 2017 по 2022 год Харитонов заработал 36 млн 230 тыс. 66 рублей. Основными источниками дохода коммуниста являются зарплата депутата Госдумы, социальные пособия и выплаты по вкладам. В собственности кандидата имеются два участка земли в Краснодарском крае и Новосибирской области, жилой дом, гараж и две квартиры, а также автомобиль и накопления в размере более 5,7 млн рублей.

Кандидат от ЛДПР Слуцкий отчитался о доходах размером более 35,9 млн рублей. Их ему принесли зарплата депутата и продажа имущества. Среди имущества Слуцкого — дом и два участка в Московской области, три квартиры и машино-место. За шесть лет парламентарий накопил 1285 рублей.

В то же время на жену Слуцкого Лидию Лыскову задекларировано доходов на более чем 29,1 млн рублей и свыше 1,1 млн рублей накоплений. Источники финансов — проценты по банковским вкладам, пособия, пенсия и страховые возмещения. В списке имущества супруги Слуцкого имеются два автомобиля Bently и одно нежилое помещение в российской столице.

Еще один кандидат, Владислав Даванков, заработал за шесть лет около 76,9 млн рублей. Помимо депутатской зарплаты, ему принесли деньги работа в коммерческих и не только организациях, пособия и проценты по вкладам. Даванков имеет дом (находится в займе) и участок в Подмосковье, а также квартиру в Москве, машину Mercedes-Benz Maybach и более 3,5 млн рублей накоплений. Жена Даванкова Юлия заработала в период с 2017 по 2022 год свыше 810 тыс. рублей. Кроме того, у нее есть автомобиль BMW и порядка 272 тыс. накоплений.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее ЦИК раскрыл доходы Путина за шесть лет.