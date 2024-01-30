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В США признали способность России освободить Одессу

Экс-разведчик США Риттер: Россия может освободить Одессу для безопасности Крыма

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Rich Schultz/AP

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что в целях обеспечения большей безопасности Крыма вооруженные силы Российской Федерации могут освободить Одессу. Об этом экс-разведчик США заявил в интервью You Tube-каналу Danny Haiphong.

«(Украинские войска, находящиеся в Одессе. – прим. ред.) угрожают безопасности Крыма. Россия не позволит Украине контролировать этот город», — подчеркнул Риттер.

Кроме того, по мнению Риттера, после украинского конфликта режим Владимира Зеленского на Украине будет ликвидирован, поскольку он является нацистским.

До этого Риттер заявлял, что НАТО является несостоятельным военно-политическим альянсом, поскольку организация не способна вести боевые действия против России более двух недель.

Ранее в Германии заявили о подавленном состоянии Зеленского из-за неудач ВСУ.

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