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Глава ЦРУ признал потерю «неоспоримого превосходства» США

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил о потере неоспоримого превосходства США

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Tom Williams/Pool/AP

США больше не обладают неоспоримым превосходством на фоне технологической революции. Такое мнение выразил глава ЦРУ Уильям Бернс в статье «Трансформация ЦРУ в эпоху конкуренции» для журнала Foreign Affairs.

«От микрочипов до искусственного интеллекта и квантовых вычислений — новые технологии меняют мир, включая профессию разведчика. Во многих отношениях эти события усложняют работу ЦРУ как никогда, предоставляя противникам новые мощные инструменты, позволяющие запутывать нас, уклоняться от нас и шпионить за нами», — заявил Бернс.

30 января Бернс заявил, что отказ США от предоставления помощи Киеву в рамках украинского конфликта сравним с «голом в свои ворота исторических масштабов».

27 января американское издание The Washington Post писало, что в 2022-м и 2023 годах в Москве проходили совещания, на которых якобы обсуждались способы «подрыва доллара» как мировой резервной валюты.

До этого стало известно, что Бернсу поручено «заморозить» конфликт на Украине.

Ранее Бернс назвал ключевой фактор для безопасности Израиля.

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