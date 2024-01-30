Размер текста
А
А
А

В Турции рассказали об отношении к Конвенции Монтре

В МИД Турции заявили, что Анкара продолжит использовать Конвенцию Монтре

close
100%
Yoruk Isik/Reuters

Глава МИД страны Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжит использовать Конвенцию Монтре о проходе военных кораблей в Черное море. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем продолжать выполнять Конвенцию Монтре в полном объеме. Не может быть и речи о том, чтобы даже думать об этом вопросе, не говоря уже о его обсуждении», — заявил Фидан.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что США вряд ли удастся убедить Турцию изменить правила судоходства в Черном море. Так Лавров прокомментировал заявление помощника главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селесты Уолландер, которая ранее сообщила, что Соединенные Штаты хотят добиться от Турции смягчения правил судоходства в Черном море.

Позднее стало известно, что позиция Турции по недопуску военных кораблей в акваторию Черного моря не изменилась. В начале января Стамбул проинформировал союзников по блоку НАТО, что не пустит в свои проливы минные тральщики, которые ранее Лондон передал Украине.

Ранее в Турции выразили желание обсудить с Россией создание газового хаба.

Все новости на тему:
События в Турции
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами