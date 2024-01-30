В Турции рассказали об отношении к Конвенции Монтре

Глава МИД страны Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжит использовать Конвенцию Монтре о проходе военных кораблей в Черное море. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем продолжать выполнять Конвенцию Монтре в полном объеме. Не может быть и речи о том, чтобы даже думать об этом вопросе, не говоря уже о его обсуждении», — заявил Фидан.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что США вряд ли удастся убедить Турцию изменить правила судоходства в Черном море. Так Лавров прокомментировал заявление помощника главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селесты Уолландер, которая ранее сообщила, что Соединенные Штаты хотят добиться от Турции смягчения правил судоходства в Черном море.

Позднее стало известно, что позиция Турции по недопуску военных кораблей в акваторию Черного моря не изменилась. В начале января Стамбул проинформировал союзников по блоку НАТО, что не пустит в свои проливы минные тральщики, которые ранее Лондон передал Украине.

Ранее в Турции выразили желание обсудить с Россией создание газового хаба.