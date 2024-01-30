В Венгрии прокомментировали возможную встречу Орбана и Зеленского

До встречи между премьером Венгрии Виктором Орбаном и украинским лидером Владимиром Зеленским предстоит пройти «долгий путь». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

«Предстоит пройти долгий путь, чтобы попасть на встречу на высшем уровне», — считает Сийярто.

Он отметил, что такая встреча будет иметь смысл только в том случае, если впоследствии повлияет на межгосударственное сотрудничество.

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Будапешт и Киев испытывают взаимное недоверие друг к другу.

Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что недавно в населенном пункте Ужгород в Закарпатской области состоялась встреча украинской и венгерской делегаций. Во время заседания представители Киева и Будапешта обратили внимание на наличие у них опасений, связанных с «намерениями друг друга», и объяснили иностранным коллегам свои позиции.

Ранее сообщалось, что Венгрия хочет продолжить транзит российской нефти в ЕС через Украину.