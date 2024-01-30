Размер текста
А
А
А

В Венгрии прокомментировали возможную встречу Орбана и Зеленского

Глава МИД Венгрии Сийярто: до встречи Орбана и Зеленского еще много времени

close
100%
Lev Radin/Global Look Press

До встречи между премьером Венгрии Виктором Орбаном и украинским лидером Владимиром Зеленским предстоит пройти «долгий путь». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

«Предстоит пройти долгий путь, чтобы попасть на встречу на высшем уровне», — считает Сийярто.

Он отметил, что такая встреча будет иметь смысл только в том случае, если впоследствии повлияет на межгосударственное сотрудничество.

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Будапешт и Киев испытывают взаимное недоверие друг к другу.

Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что недавно в населенном пункте Ужгород в Закарпатской области состоялась встреча украинской и венгерской делегаций. Во время заседания представители Киева и Будапешта обратили внимание на наличие у них опасений, связанных с «намерениями друг друга», и объяснили иностранным коллегам свои позиции.

Ранее сообщалось, что Венгрия хочет продолжить транзит российской нефти в ЕС через Украину.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами