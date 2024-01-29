Венгрия хочет продолжить транзит российской нефти в ЕС через Украину

Руководитель министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт попросил Киев продолжить по своей территории транзит российской нефти в страны Центральной Европы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, он в рамках переговоров с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком попросил их обеспечить надежную транспортировку нефти по территории Украины.

Сийярто добавил, что на встрече поднял вопрос о том, что венгерские компании не должны попадать в украинский список «международных спонсоров войны».

До этого стало известно, что Евросоюз готовится к окончанию соглашения по транзиту газа между Россией и Украиной в конце 2024 года и изучает альтернативные пути поставок газа в Европу.

В ЕС считают, что даже страны, наиболее зависимые от российского газа, включая Австрию и Словакию, смогут найти альтернативные поставки в случае прекращения транзита через Украину.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.