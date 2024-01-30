Эксперт раскрыл значение заявления властей Японии о мирном договоре с Россией

Слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о стремлении подписать мирный договор с Россией – это «дежурное заявление», за которым стоит желание решить территориальные вопросы в свою пользу, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов. За этими фразами кроется намерение урегулировать спор о Курильских островах, пояснил он в беседе с RT.

Заявление Кисиды повторяет прежнюю риторику о заключении мирного договора на основе решения территориальной проблемы, объяснил специалист.

«Под решением территориальной проблемы понимается получение четырех южных Курильских островов — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которые Япония считает своими исконными территориями и требует вернуть. Никаких компромиссов, только четыре острова», — добавил он.

Позиция России в то же время заключается в том, что никаких территориальных вопросов в отношениях с Японией нет, напомнил Кистанов. По его мнению, Кисида обозначает этот риторический вопрос, чтобы укрепить свое положение и «набрать очки», так как истекает его срок в должности председателя правящей Либерально-демократической партии. Политическое и экономическое положение страны эксперт назвал «полным провалом».

«А эта проблема беспроигрышная: «Плохая Россия «отняла» у Японии острова, надо возвращать, давайте это делать». Тем более на носу 7 февраля, День северных территорий, когда в Японии собирается общенациональный митинг, выступает премьер-министр с речью... Это действо, это шоу мы скоро увидим», — уверен аналитик.

Напомним, Кисида заявил о желании заключить мирный договор с Москвой на пленарном заседании нижней палаты парламента, подчеркнув при этом, что Токио продолжит санкционную политику.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал посетить Курильские острова.