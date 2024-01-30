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Британский эксперт заявил о панике из-за сообщений об отставке Залужного

The Spectator: сообщения об отставке главкома ВСУ Залужного привели к панике

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Валерий Залужный/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Слухи об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, которые появились накануне, привели к панике среди европейских дипломатов. Об этом в статье для The Spectator написал британский политолог Марк Галеотти.

По словам эксперта, накануне один из высокопоставленных европейских дипломатов написал ему о том, что находится в ужасе и недоумении после того, как его дипломатическая миссия получила информацию о перестановках в высших эшелонах ВСУ.

Галеотти добавил, что утром 30 января появились сообщения, что похоже офис президента Украины «пришел в себя».

Эксперт подчеркнул, что сообщения о возможной отставке Залужного только подтвердили существование раскола между политическим и военным руководством Украины.

29 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в Раде объявили об отставке с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Позднее данные сообщение не подтвердились, в Минобороны Украины заявили, что информация не соответствует действительности. 30 января Залужный опубликовал фото из кабинета на фоне слухов об увольнении.

Ранее на Украине рассказали об отказе Залужного писать рапорт об отставке.

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