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На Украине рассказали, для чего нужны сообщения об отставке Залужного

На Украине увидели в слухах об отставке Залужного попытку дестабилизации страны

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RVvoenkor/Telegram

Сообщения об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного следует рассматривать как вбросы, направленные на дестабилизацию обстановки на Украине. С таким заявлением выступил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информации Украины.

«Вброс про «отставку Залужного» носит дестабилизационный характер. <…> Информация была опровергнута официальными источниками», — говорится в сообщении на странице центра в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кроме того, в заявлении высказана мысль, что широкое распространение таких сообщений говорит лишь о проблемах «в сфере медиагигиены и коммуникаций».

29 января на Украине сообщили об отставке Залужного, однако пресс-секретарь президента Владимира Зеленского опроверг это.

30 января издание «Зеркало недели» сообщило, что что украинский лидер лично встречался с Залужным и попросил его написать рапорт об отставке.

В тот же день на фоне сообщений о своем увольнении Залужный выложил фото из рабочего кабинета.

Ранее политолог рассказал, кто может сменить Залужного на посту главкома ВСУ.

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