Президент Литвы недоволен отсутствием выделенных денег на оборону

Президент Литвы Гитанас Науседа недоволен тем, что денежные средства на нужды обороны до сих пор не удалось найти, при этом партии в парламенте в преддверии выборов неохотно работают в этом направлении. Слова литовского президента приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Это не очень хорошо. Можно ли это изменить? Прежде всего, это соглашение между партиями. Могут ли партии открыто сказать, что мы введем новые налоги за несколько месяцев до выборов? Они очень неохотно идут на это», — заявил Науседа.

До этого спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен назвала приемлемой идею занять средства на финансирование армии у граждан страны.

Президентские выборы в Литве состоятся в мае 2024 года. В начале декабря 2023 года Науседа сообщил о намерении баллотироваться на второй срок.

Ранее президент Литвы заявил, что Россия хочет одурачить Запад.