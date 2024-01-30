Размер текста
А
А
А

Президент Литвы недоволен отсутствием выделенных денег на оборону

Президент Литвы Науседа недоволен, что в стране не могут найти деньги на оборону

close
100%
Dovydas Pancerovas/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа недоволен тем, что денежные средства на нужды обороны до сих пор не удалось найти, при этом партии в парламенте в преддверии выборов неохотно работают в этом направлении. Слова литовского президента приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Это не очень хорошо. Можно ли это изменить? Прежде всего, это соглашение между партиями. Могут ли партии открыто сказать, что мы введем новые налоги за несколько месяцев до выборов? Они очень неохотно идут на это», — заявил Науседа.

До этого спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен назвала приемлемой идею занять средства на финансирование армии у граждан страны.

Президентские выборы в Литве состоятся в мае 2024 года. В начале декабря 2023 года Науседа сообщил о намерении баллотироваться на второй срок.

Ранее президент Литвы заявил, что Россия хочет одурачить Запад.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами