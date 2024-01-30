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Президент Литвы заявил, что Россия хочет одурачить Запад

Президент Литвы Науседа заявил, что Россия стремится одурачить Запад

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа отверг возможность мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, Москве «нужно не договариваться, а в очередной раз одурачить Запад», передает LRT.

По его словам, геополитическая ситуация остается напряженной из-за «целенаправленных усилий России и ее сторонников».

«Под вопрос ставится не безопасность отдельного государства, а подвергается сомнению безопасность демократического мира, порядок демократического мира», — считает Науседа.

С точки зрения президента Литвы, Россия не хочет договариваться о разрешении украинского конфликта, а хочет «в очередной раз одурачить Запад» и вновь консолидировать свои силы.

До этого помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Москва остается готовой к мирным обсуждениям по украинскому урегулированию, но Киев сам себе запретил такие переговоры.

Ушаков утверждает, что Москва отвечает на запросы разных государств о своей готовности, говорит, что была готова к переговорам с самого начала и не она прерывала их.

Ранее генсек НАТО заявил, что оружие для Украины — это «путь к миру».

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