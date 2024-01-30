Глава МЧС РФ Куренков прилетел в Азербайджан

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александр Куренков прибыл в Азербайджан с рабочим визитом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского МЧС.

Ожидается, что Куренков пробудет за границей в течение двух дней. В ходе визита министру предстоит обсудить с зарубежными коллегами вопросы двустороннего взаимодействия по линии чрезвычайных ведомств.

27 января азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы рассказал о планах Баку возобновить работу представительства государственного агентства по туризму на российской территории. По словам дипломата, власти республики приняли данное решение с целью дальнейшего укрепление отношений и туристических связей между РФ и Азербайджаном.

До этого посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил о готовности российского руководства оказать максимально возможное содействие в процессе достижения мира между Ереваном и Баку. Представитель Москвы подчеркнул, что правительство страны продолжит активно и настойчиво работать в этом направлении.

Ранее РФ и Азербайджан увеличили объем взаимной торговли.