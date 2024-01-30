Эксперт назвал возможного распространителя слухов об «отставке» Залужного

Сообщения о якобы отставке главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в СМИ запустили противники украинского лидера Владимира Зеленского, считает политолог Александр Дудчак. Он предположил в беседе с Life, что это сделала группировка во властных структурах Киева, с которой у Зеленского конфликт.

Дудчак убежден, что Зеленский явно желает «убрать» Залужного с должности главкома ВСУ, однако в этом его не поддерживают западные коллеги. Власти США, по мнению политолога, Залужный вполне устраивает.

«По той информации, которая сейчас имеется, похоже, что была встреча Зеленского и Залужного, на которой Зеленский предложил Залужному уйти в отставку, но тот отказался от предложения Зеленского, потому что обещанные должности его не устраивали. А может быть, просто потому, что не приказы Зеленского он исполняет», — пояснил Дудчак, подчеркнув, что подобное решение украинский лидер не может принять без согласования с «истинным начальством».

Напомним, накануне вечером украинские СМИ сообщили об отставке Залужного, ссылаясь на источники в военно-политическом руководстве страны. Однако позднее пресс-секретарь Зеленского это опроверг, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде объяснили сообщения о якобы увольнении Залужного.