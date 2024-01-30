В Кремле прокомментировали возможные удары США по иранским объектам

В Кремле считают, что США не следует наносить удары по иранским объектам в ответ на атаки по их базам, так как это приведет к большей эскалации. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не приветствуем какие-либо действия, которые ведут к дестабилизации ситуации в регионе, которые ведут к нагнетанию напряженности на фоне и без того избыточного конфликтного потенциала, который мы наблюдаем», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, как Россия воспринимает новости о возможных ударах возмездия со стороны США в отношении Ирана.

По словам официального представителя Кремля, российские власти считают, что сторонам необходимо начать осуществлять шаги по деэскалации напряжения, чтобы предотвратить дальнейшее расползание конфликта.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения. По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

Как писала газета Politico, президент США Джо Байден приказал разработать ответные меры. Предложения включают возможный удар по иранским военнослужащим в Ираке и Сирии. CNN сообщал, что реакция Белого дома может оказаться мощнее, чем предыдущие ответные атаки.

Ранее в Белом доме оценили возможность вооруженного конфликта США с Ираном.