Вдовы бойцов СВО смогут рассчитывать на льготы, даже если не состояли с ними в браке

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому вдовы участников специальной военной операции (СВО) смогут рассчитывать на льготы, даже если не состояли с ними в официальном браке. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, суд может признать союз брачным, если женщина докажет, что жила с участником СВО не менее трех лет и не менее года с их общим ребенком.

«Если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее одного года при наличии общего ребенка) и вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд в порядке особого производства», — пояснил Турчак.

Он добавил, что после положительного решения суда женщина сможет вступить в наследство и получит права на все положенные по закону льготы.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями говорил, что правительство России расширило план мероприятий по повышению уровня занятности граждан с инвалидностью, в него включены меры помощи в трудоустройстве бойцов специальной военной операции (СВО), получивших инвалидность.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.