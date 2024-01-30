Кнайсль объяснила призывы стран НАТО готовиться к войне с Россией

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что призывы ряда стран НАТО готовиться к войне с Россией, а также предстоящие крупные учения альянса настраивают население Европы на военный конфликт с Москвой. Такую точку зрения она высказала в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

Экс-глава МИД Австрии отметила, что военное руководство европейских стран регулярно повторяет, что население должно готовиться к предстоящей войне «вплоть до заготовки запасов».

НАТО использует сложившуюся геополитическую ситуацию, чтобы вывести свои отстающие армии на первый план, подчеркнула Кнайсль.

С ее точки зрения, проблемы вооруженных сил стран Североатлантического альянса заключатся не только в нехватке боеприпасов и устаревшей технике, но и в самих войсках и их готовности.

Предстоящие учения НАТО станут «играми в военной песочнице», констатировала политик.

18 января главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофер Каволи анонсировал проведение организацией масштабных военных учений. По его словам, учения Steadfast Defender-2024 должны стать «крупнейшими за последние десятилетия». Ожидается, что в тренировках примут участие 90 тыс. солдат из стран — членов Североатлантического альянса.

Ранее генералам НАТО указали на серьезность слов о войне с Россией.