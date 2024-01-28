Генералам НАТО указали на серьезность слов о войне с Россией

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что генералы западных стран не осознают всей серьезности своих заявлений о войне с Россией. Своим мнением он поделился в соцсети X (бывшая Twitter).

«Чего не понимают идиотские диванные генералы на Западе, так это того, что, если они действительно хотят войны с Россией и Китаем, они ее получат», — написал журналист.

По мнению Боуза, если лидеры Североатлантического альянса все же начнут войну, то быстро поймут, что в ней нельзя победить, «не испепелив» при этом планету.

До этого немецко-финский предприниматель Ким Дотком выражал мнение, что призывы ряда стран Запада готовиться к возможной войне с Россией направлены на то, чтобы не допустить проигрыша Украины в конфликте незадолго до президентских выборов в США. По его словам, это попытка президента США Джо Байдена сделать так, чтобы его российский коллега Владимир Путин не одержал победу в конфликте перед американскими выборами.

В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о том, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное «вторжение» России на восточный фланг.

15 января газета Bild заявляла, что к ней в распоряжение якобы попал секретный документ бундесвера, в котором говорится о разработке ФРГ плана войны с Россией. Согласно ему, конфликт может начаться в 2025 году после поражения Украины. РФ якобы перебросит войска в Калининград, чтобы атаковать Сувалкский коридор, а НАТО в ответ направит на восточный фланг 300 тысяч солдат.

Ранее Путин исключил нападение на НАТО.