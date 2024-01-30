Лидеры Евросоюза объявят о необходимости ускорить поставки снарядов Украине

Лидеры стран Евросоюза планируют объявить о намерении продолжить оказание военной поддержки Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект итогового заявления саммита европейских стран, которое собираются обнародовать 1 февраля.

В документе говорится о «решимости продолжить оказание своевременной, предсказуемой и устойчивой военной поддержки» Киеву.

«Европейский совет также подтверждает острую необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет», — говорится в тексте проекта заявления.

1 февраля в Брюсселе пройдет очередной саммит, на котором будут рассматривать вопрос о предоставлении помощи Украине. Газета Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов писала, что если Венгрия вновь наложит вето на предоставление Киеву €50 млрд, страны Евросоюза могут рассмотреть «реальный вариант» лишения Будапешта права голоса.

В ЕС также не исключают возможности ударить по экономике Венгрии. Как объяснил «Известиям» политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, Будапешт встал на пути коллективного Запада, чем и объясняется жесткая позиция Брюсселя.

Ранее на Украине заявили, что не рассматривают вариант неполучения средств от ЕС.