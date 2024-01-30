Размер текста
А
А
А

Лидеры Евросоюза объявят о необходимости ускорить поставки снарядов Украине

Reuters: в ЕС объявят о необходимости ускорить поставки боеприпасов Украине

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Лидеры стран Евросоюза планируют объявить о намерении продолжить оказание военной поддержки Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект итогового заявления саммита европейских стран, которое собираются обнародовать 1 февраля.

В документе говорится о «решимости продолжить оказание своевременной, предсказуемой и устойчивой военной поддержки» Киеву.

«Европейский совет также подтверждает острую необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет», — говорится в тексте проекта заявления.

1 февраля в Брюсселе пройдет очередной саммит, на котором будут рассматривать вопрос о предоставлении помощи Украине. Газета Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов писала, что если Венгрия вновь наложит вето на предоставление Киеву €50 млрд, страны Евросоюза могут рассмотреть «реальный вариант» лишения Будапешта права голоса.

В ЕС также не исключают возможности ударить по экономике Венгрии. Как объяснил «Известиям» политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, Будапешт встал на пути коллективного Запада, чем и объясняется жесткая позиция Брюсселя.

Ранее на Украине заявили, что не рассматривают вариант неполучения средств от ЕС.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами