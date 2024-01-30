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Премьер-министр Японии заявил о стремлении к легализации сил самообороны страны

Кисида: в Японии необходимо внести поправки в конституцию страны

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь подтвердил, что будет добиваться внесения в конституцию страны поправок, легализующих существование сил самообороны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как председатель Либерально-демократической партии, я хотел бы подчеркнуть, что изменений в моем стремлении реализовать внесение поправок [в конституцию] до окончания срока моего председательства нет», — заявил он.

В Японии существует политический конфликт между сторонниками и противниками внесения поправок в конституцию страны. Противники полагают, что любое упоминание сил самообороны Японии будет противоречить так называемым «мирным статьям» Основного закона, согласно которым Япония отказывается от обладания собственной армией и от войны как средства разрешения международных конфликтов. Сторонники перемен придерживаются мнения о том, что поправки лишь признают реальный факт существования сил самообороны и придадут им юридический статус.

30 января власти Японии заявили, что хотели бы заключить мирный договор с Россией.

29 января кабмин Японии выделил семь направлений помощи Украине.

Ранее японский премьер официально извинился за коррупционный скандал в партии.

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