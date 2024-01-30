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Нуланд заявила, что США готовы вернуть Турцию в программу по производству F-35

Нуланд: США готовы вернуть Турцию в программу по производству F-35

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Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США готовы вернуть Турцию в программу по производству истребителей F-35 в случае, если удастся решить вопрос с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) C-400. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN Turk.

«Сегодня мы провели несколько обсуждений. Очевидно, что если мы сможем решить вопрос с С-400, чего мы и хотим, США будут рады снова принять Турцию в семью F-35. Но сначала мы должны решить этот другой вопрос, и мы должны решить его, в то же время обеспечив Турции сильную систему противовоздушной обороны», — поделилась Нуланд.

Она добавила, что США и Турция вернулись к совместной работе по экономике и безопасности после того, как Анкара ратифицировала членство Швеции в НАТО.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал об унижении на приеме в 2014 году со стороны администрации США, когда ему пытались навязать американские условия.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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