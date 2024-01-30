Экс-депутат Рады задал неудобный вопрос о «войне до последнего украинца»

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не нужны собственные граждане. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он подчеркнул, что Украину теперь следует воспринимать как американский или англосаксонский режим.

«А это означает, что Киев не думает о национальных интересах. Отсюда и курс на то, что нужно воевать до последнего украинца. А зачем тогда страна, государство, если не будет украинцев? Или будут другие, не украинцы? Я не знаю, относит себя Зеленский к украинцам или нет. Скорее всего, нет», — сказал Олейник.

Ведущий телеканала Никита Комаров также отметил, что демографическая ситуация на Украине вряд ли улучшится, даже в случае сохранения государственности.

Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко до этого сообщил о ежедневной фиксации порядка 50 попыток незаконного выезда из страны.

Он рассказал, что в последнее время стало больше попыток незаконно пересечь границу по поддельным документам. Нередко люди предъявляют ненастоящие справки об инвалидности и непригодности к военной службе, отметил он.

Ранее на Украине задержали бравшего у уклонистов взятки судью.