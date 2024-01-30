Соединенные Штаты попытаются обострить конфликт на Украине всеми доступными способами из-за неудач украинских вооруженных сил на фронте. Такое мнение выразил немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

По его словам, Украина проиграла на поле боя, а коллективный Запад не может принять это поражение.

Предприниматель считает, что США и их союзники начнут проводить провокации против России, чтобы заставить ее пойти на неприемлемые для нее условия мира.

Дотком предупредил, что следует ожидать серьезной эскалации.

В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о том, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное «вторжение» России на восточный фланг.

15 января газета Bild заявляла, что к ней в распоряжение якобы попал секретный документ бундесвера, в котором говорится о разработке ФРГ плана войны с Россией. Согласно ему, конфликт может начаться в 2025 году после поражения Украины. РФ якобы перебросит войска в Калининград, чтобы атаковать Сувалкский коридор, а НАТО в ответ направит на восточный фланг 300 тысяч солдат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения Steadfast Defender носят провокационный характер, а Россия не разрабатывает планов по нападению на страны НАТО.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.