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Экс-советник Меркель призвал Германию стать жестче по отношению к Израилю

Экс-советник Меркель Хойсген: ФРГ следует стать жестче по отношению к Израилю

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Global Look Press

Германии стоит вести более жесткую политику по отношению к Израилю. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристоф Хойсген.

«[Германии следует] использовать свои дипломатические отношения с Израилем, чтобы продолжать призывать его к соблюдению международного права», — считает политик.

По мнению Хойсгена, деятельность израильских поселенцев на Западном берегу Иордана и противодействие созданию палестинского государства — нарушение международного права. Он заявил, что Германии следует «называть вещи своими именами».

До этого сообщалось, что ФРГ остановит выделение финансовых средств Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за подозрений в ее связях с палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

Ранее глава МИД Германии призвала Израиль снизить интенсивность операции в секторе Газа.

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