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В Крыму заявили, что ЕС находится в тупике из-за поддержки Украины

Константинов заявил о тупике для Евросоюза из-за поддержки конфликта на Украине

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Евросоюз оказался в тупике из-за поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Константинов прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Европа «не видит света в конце тоннеля», а интенсивность военных действий на Украине только нарастает.

Глава парламента Крыма подчеркнул, что даже Боррель понимает, что помощь Украине ни к чему не ведет.

«Никакой это не тоннель, а банальный тупик, в который загоняет себя Евросоюз», — резюмировал Константинов.

До этого бывший руководитель Единой сельскохозяйственной политики ЕС Жан-Люк Демарти заявлял, что решение Брюсселя открыть двери для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины оказалось «огромной ошибкой» и должно быть отменено в срочном порядке. Он отметил, что помощь Киеву «необходима», но ее нужно осуществлять «другими средствами».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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