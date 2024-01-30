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В США встревожились эскалацией событий на Ближнем Востоке

The Washington Post: спираль конфликта на Ближнем Востоке набирает обороты

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Baderkhan Ahmad/AP

Несмотря на попытки США сдержать эскалацию на Ближнем Востоке, события развиваются в тревожном направлении, поскольку Израиль продолжает войну с ХАМАС, а в регионе появляются новые горячие точки. Об этом пишет The Washington Post.

Как следует из текста, йеменские повстанцы-хуситы парализовали глобальное судоходство через Красное море и спровоцировали кампанию бомбардировок под руководством США. Израиль также нанес ограниченные удары по «Хезболле» в Ливане и связанным с Ираном объектам в Сирии, напоминает WP.

Кроме этого, у Вашингтона возникла «самая неотложная задача»: отреагировать на атаку проиранского ополчения на американскую базу на границе Сирии и Иордании.

«Но, несмотря на опасения по поводу растущего конфликта, республиканцы-ястребы призвали к эскалации конфликта против Ирана. Некоторые законодатели хотят, чтобы США атаковали территорию Ирана», — говорится в тексте.

В то же время отмечается, что в Белом доме могут преобладать более хладнокровные люди, хотя администрации Байдена приходится идти по тугому канату, с бурями во внутренней политике с одной стороны и бурлящим котлом Ближнего Востока с другой.

«Ставки, несомненно, огромны. Открытый конфликт между силами США и Ирана, скорее всего, подорвет надежды на прекращение огня между Израилем и ХАМАС», — пишет WP.

Кроме того, прямая конфронтация между Вашингтоном и Тегераном может навсегда разделить западные демократии, которые займут разные позиции в возможном конфликте.

«Это поможет Китаю в продвижении его антидемократических геополитических амбиций, а России – в оправдании... на Украине», — цитирует Washington Post журналиста The Guardian Саймона Тисдалла.

Ранее США пригрозили отвечать на удары по своим интересам и войскам на Ближнем Востоке.

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