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США пригрозили отвечать на удары по своим интересам и войскам на Ближнем Востоке

Блинкен: США будут отвечать на удары по своим интересам на Ближнем Востоке

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Jacquelyn Martin/Reuters

Ответные действия США в связи с ударами по американским интересам и войскам на Ближнем Востоке могут занять несколько этапов, быть многоуровневыми и продолжительными по времени. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время пресс-конференции с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

Комментируя нападение на американские войска на сирийско-иорданской границе, Блинкен сказал: «с первого дня мы заявили, что будем защищать наших людей, наших военнослужащих, защищать наши интересы».

«Мы ответим в то время и в том месте, которые сами выберем. Мы ответим решительно», — подчеркнул он.

Столтенберг отметил, что Ближний Восток переживает самое серьезное с 1973 года, если не ранее, обострение ситуации. По его словам, Соединенные Штаты пытаются не допустить эскалации конфликта в регионе.

Госсекретарь Соединенных Штатов указал, что Вашингтон не стремится к войне с Ираном, однако будет предпринимать действия для защиты своих военнослужащих в регионе, поэтому ответ на атаки должен быть энергичным.

В ночь на 28 января беспилотный летательный аппарат атаковал американскую военную базу на границе Сирии и Иордании. Более 20 военных США получили ранения. По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

Ранее были названы ответственные за удар по базе США.

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