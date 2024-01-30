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Трамп призвал отказаться от соглашения по границе и финансированию Украины

Трамп призвал отвергнуть двухпартийное соглашение по границе и поддержке Украины

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Mike Segar/Reuters

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп выступил против двухпартийного соглашения сената о границе, заявив, что в нем нет необходимости и он только ухудшит ситуацию. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Truth Social.

«Законопроект о границах не является необходимым, чтобы остановить миллионы людей. <…> Это вторжение, подобного которому еще не приходилось пережить ни одной стране», — написал Трамп.

Он также предположил, что демократы используют пограничное соглашение как способ обвинить республиканцев в пограничном кризисе.

«Они используют этот ужасающий законопроект Сената как способ переложить пограничную катастрофу на плечи республиканцев. Демократы разрушили границу, они должны это исправить. Никакого законодательства не нужно, оно уже есть», — отметил экс-президент США.

Ранее Трамп заявлял, что ситуация на американской границе стала орудием массового разрушения.

До этого сообщалось, что представители Демократической и Республиканской партий в конгрессе США почти достигли соглашения о продолжении финансирования Украины, но в процесс заключения сделки вмешался бывший президент страны Дональд Трамп.

Ранее Трамп предрек теракты в США из-за ситуации на границе.

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