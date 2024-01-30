В Совфеде объяснили сообщения о якобы увольнении Залужного

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал сообщения о возможной отставке главой Украины Владимиром Зеленским главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного «историей про перекладывание друг на друга ответственности за тотальные провалы на фронте и в тылу». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Значит, есть что перекладывать. И есть — за что», — подчеркнул сенатор.

29 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в Раде объявили об отставке с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная критикой Залужного, предполагала, что в случае его отставки пост главкома могут занять Кирилл Буданов, заместитель Залужного Евгений Мойсюк либо Александр Сырский.

Минобороны США не стало комментировать появившиеся сообщения о якобы отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Ранее в Раде рассказали о планах главкома ВСУ Залужного в случае отставки.