Слова главы МИД Молдавии о стоп-листе РФ могут свидетельствовать о планах посетить Москву

Слова министра иностранных дел Молдавии Михая Попшоя об исключении его из российского стоп-листа могут свидетельствовать о планах посетить Россию для налаживания отношений. Об этом РИА Новости сообщил источник в Москве.

По словам собеседника агентства, интерес нового главы молдавского МИД к исключению из российского стоп-листа может означать, что Попшой, видимо, планирует для налаживания отношений совершить визит в Москву. Источник считает, что от нового министра, очевидно, следует ждать практических шагов на этом направлении.

После своего назначения на новый пост Попшой заявил, что ему интересно, как МИД России будет дальше реагировать на наличие его имени в стоп-листе на въезд в РФ. По его словам, дипломаты, несмотря на все противоречия, должны найти способ для диалога и должны иметь право на это.

Ранее новый глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев продолжит выстраивать партнерство с Румынией и развивать стратегический диалог с Вашингтоном и Киевом.

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.