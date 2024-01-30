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В Раде рассказали о планах главкома ВСУ Залужного в случае отставки

Депутат Безуглая: Залужный грозится уволиться из вооруженных сил по здоровью

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Kaniuka Ruslan/Ukrinform/Sipa USA via Reuters Connect

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в случае отставки угрожает уволиться из ВС по состоянию здоровья. Об этом в социальных сетях заявила заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая.

Она опубликовала фото Залужного, предположив, что он имеет проблемы с алкоголем.

«Генерал шантажирует, что в случае отставки не останется в ВСУ, а уволится через военно-врачебную комиссию. Это типичный трюк: здоровых у нас нет, есть недообследованные», — написала депутат.

Безуглая подчеркнула, что «генералитет проворачивал это очень много раз». При этом она не уточнила, кого именно «шантажирует» главком ВСУ.

Депутат не стала «комментировать слухи», связанные с увольнением Залужного, но указала, что «чем скорее это произойдет», тем больше шансов будет иметь Украина для того, чтобы «вырваться из ада».

29 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в Раде объявили об отставке с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский может сменить Валерия Залужного на посту главкома украинской армии.

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