В Лондоне считают, что Байден санкционирует новую военную операцию на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден уже сегодня вечером может дать разрешение на проведение военной операции на Ближнем Востоке. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По данным телеканала, в ближайшие часы военные советники предложат Байдену несколько вариантов действий — от символических до жестко карательных. В списке вариантов Пентагона предусмотрены и удары по иранским военным объектам, расположенным вне пределов Ирана.

Байден перед принятием решения, считает Sky News, будет руководствоваться не только внешними геополитическими факторами, но и соображениями внутренней политики. Республиканцы требуют атак Вооруженных сил США на сам Иран. С одной стороны, Байден не может позволить себе выглядеть в год выборов нерешительным. Но с другой стороны, еще одна дорогостоящая война может снизить его шансы на переизбрание. Поэтому Байден постарается принять такое решение, которое не приведет к излишней военной эскалации в регионе.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответные действия Вашингтона в связи с ударами по американским интересам и войскам на Ближнем Востоке могут занять несколько этапов, быть многоуровневыми и продолжительными по времени.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.