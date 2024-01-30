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В Лондоне считают, что Байден санкционирует новую военную операцию на Ближнем Востоке

Sky News: Байден может санкционировать военную операцию США на Ближнем Востоке

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден уже сегодня вечером может дать разрешение на проведение военной операции на Ближнем Востоке. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По данным телеканала, в ближайшие часы военные советники предложат Байдену несколько вариантов действий — от символических до жестко карательных. В списке вариантов Пентагона предусмотрены и удары по иранским военным объектам, расположенным вне пределов Ирана.

Байден перед принятием решения, считает Sky News, будет руководствоваться не только внешними геополитическими факторами, но и соображениями внутренней политики. Республиканцы требуют атак Вооруженных сил США на сам Иран. С одной стороны, Байден не может позволить себе выглядеть в год выборов нерешительным. Но с другой стороны, еще одна дорогостоящая война может снизить его шансы на переизбрание. Поэтому Байден постарается принять такое решение, которое не приведет к излишней военной эскалации в регионе.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответные действия Вашингтона в связи с ударами по американским интересам и войскам на Ближнем Востоке могут занять несколько этапов, быть многоуровневыми и продолжительными по времени.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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