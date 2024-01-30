Госсекретарь США высказался о возможности освобождения оставшихся заложников ХАМАС

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне заявил, что находящееся в разработке предложение по освобождению заложников, которые удерживаются палестинским радикальным движением ХАМАС, дает подлинную надежду на обмен в будущем. Его слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что это предложение сильное и убедительное. Не могу сказать больше об этом, но могу заявить, что была проделана очень продуктивная работа и есть подлинная надежда на будущее», — сказал он.

До этого сообщалось, что представителям США на переговорах между Израилем и группировкой ХАМАС удалось добиться прогресса в переговорах о соглашении по остановке боевых действий в секторе Газа и освобождению заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее Нетаньяху прокомментировал усилия по освобождению заложников в Газе.