На Украине заявили о шоке в Европе после слухов об увольнении Залужного

Бывший президент Украины Петр Порошенко написал в своем Telegram-канале, что европейские партнеры страны эмоционально отреагировали на слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от самих слухов», — заявил Порошенко.

По мнению политика, лучшее, что можно сейчас сделать — немедленно опровергнуть слухи. Порошенко считает, что последствия такого кадрового решения будут очень негативными, поэтому указ об увольнении главкома, если он существует, нужно порвать.

29 января бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил, что президент страны Владимир Зеленский, предположительно, уволил Залужного.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная критикой Залужного, предполагала, что в случае его отставки пост главкома могут занять Кирилл Буданов, заместитель Залужного Евгений Мойсюк либо Александр Сырский.

Экс-аналитик американского ЦРУ Ларри Джонсон высказывал мнение, что украинскому президенту не по душе высокий политический рейтинг главнокомандующего ВСУ, поэтому он собирается его уволить и назначить на пост начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилла Буданова.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ назвал причину желания Зеленского сменить главкома ВСУ.