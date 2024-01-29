Послы ЕС вынесли решение о конфискации доходов от замороженных активов ЕС

Послы ЕС предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов ЕС «для реконструкции Украины». Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении бельгийского представительства ЕС отмечается, что послы только что согласовали предложение об использовании доходов от замороженных активов для поддержки реконструкции Украины.

До этого посол Литвы в Европейском союзе (ЕС) Арнольдас Пранцкявичюс заявил, что изъятие замороженных активов России может быть опасно для политического объединения, однако не следует бояться подобных мер.

Посол отметил, что амбиции у стран Евросоюза «гораздо масштабнее – найти законные способы конфисковать все замороженные активы российского Центрального банка чтобы использовать их для восстановления Украины.

До этого сообщалось, что в ЕС нет согласия насчет конфискации российских активов. Европейские чиновники озабочены не столько политическим вопросом передачи российских активов третьим странам, сколько юридическими последствиями.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.