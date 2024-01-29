В офисе Зеленского прокомментировали увольнение Залужного

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Точно нет. Президент не увольнял главкома», — заявил Никифоров.

До этого Министерство обороны Украины после заявлений ряда чиновников и журналистов о том, что президент страны Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного выпустило заявление, что «это неправда».

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил, что президент страны Владимир Зеленский, предположительно, уволил главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного.

Спустя некоторое время журналист Роман Цимбалюк (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) вместо Валерия Залужного руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ назвал причину желания Зеленского сменить главкома ВСУ.