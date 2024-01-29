В ООН высказали позицию об изменении границ сектора Газа

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик прокомментировал позицию организации по границам сектора Газа Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, изменений границ сектора Газа быть не должно.

Таким образом он ответил на вопрос о позиции ООН по поводу возможного сокращения территории анклава.

До этого стало известно, что Израиль под давлением со стороны США одобрил посещение делегации ООН северной Газы с целью оценить размеры необходимой гуманитарной помощи анклаву.

При этом, по данным Ynet, министр обороны Йоав Галлант поставил ряд условий. По мнению израильской стороны, делегация ООН сначала должна посетить израильские общины, разрушенные во время нападения ХАМАС 7 октября, а обязательными членами этой делегации должны быть представители США.

Кроме того, Галлант сообщил, что одобрение визита не означает намерения вернуть жителей сектора Газа на север анклава.

Ранее постпред Израиля при ООН стал носить желтую звезду.