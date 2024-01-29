США не дали визу главе делегации РФ для участия в работе в стенах ООН

Соединенные Штаты не выдали визу главе российской делегации Артуру Люкманову для участия в заключительной сессии специального комитета ООН по разработке конвенции о противодействии применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. С таким заявлением на совещании комитета выступил главный советник департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) министерства иностранных дел РФ Андрей Акульчев.

«Нашему главе делегации было отказано во въезде в США», — оповестил он.

В связи с этим Акульчеву пришлось самому зачитать выступление российского дипломата на заседании комитета.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Люкманов также работает на должности специального представителя президента России по вопросам международного партнерства по информационной безопасности.

Незадолго до этого заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков рассказал, что процесс выдачи виз для российских участников на мероприятия Совета Безопасности Организации Объединенных Наций продолжается, значительная их часть уже получена.

Ранее ФБР задержало россиянина, который прилетел в США без паспорта, визы и даже билета.