Международный суд ООН в Гааге вынесет 2 февраля решение о приемлемости иска Украины против Российской Федерации по делу о геноциде из-за СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление судебного органа.

«Международный суд ООН вынесет решение по предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией по делу об обвинениях в геноциде согласно конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против РФ)», – говорится в документе.

Решение озвучит председатель суда Джоан Донохью во Дворце мира в Гааге в пятницу, 2 февраля.

До этого бывший руководитель штаба военной миссии НАТО в РФ капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Киеву не следует стесняться «агрессии» в отношении Москвы, даже если она предполагает уничтожение мирных российских граждан.

Ранее в Совбезе РФ уличили Запад в развязывании геноцида русского населения.