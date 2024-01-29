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Политолог рассказал о росте апатии на Украине

Политолог Дудчак: население Украины испытывает апатию и не хочет воевать

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Из-за сложившейся непростой для Украины ситуации население страны испытывает апатию и не желает сражаться на поле боя. Об этом в интервью «Известиям» заявил член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак.

«Это даже можно назвать не усталостью, а просто какой-то апатией. Люди разбегаются и прячутся, никто не хочет за режим сражаться, этих людей отлавливают, как могут», — сказал Дудчак.

При этом заинтересованность в продолжении конфликта со стороны Запада, прежде всего США, не исчезнет. По мнению политолога, «создавать проблемы для России очень удобно через такие очаги напряженности».

29 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале российской спецоперации виноват Запад.

В интервью ARD он назвал численность украинской армии, высказался о принудительной мобилизации и рассказал, что делать с уклонистами за рубежом.

Ранее Зеленский признал факты насильственной мобилизации на Украине.

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